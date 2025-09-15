Эксперт рассказал, как защитить личные данные в условиях цифрового наблюдения

Кандидат технических наук и архитектор Big Data-систем Александр Сулейкин в эфире радио Sputnik объяснил, какие меры помогут защитить личные данные и снизить риски утечек информации при постоянном сборе цифровых следов в интернете.

Компании постоянно собирают данные пользователей в интернете, чтобы сегментировать аудиторию и предлагать индивидуальные предложения, заявил Сулейкин. Он отметил, что для сохранения приватности в Сети важно использовать режим инкогнито в браузере, который помогает обеспечить анонимность в рамках одной сессии.

Эксперт подчеркнул, что даже при отсутствии активности в социальных сетях человек не застрахован от утечек данных. Он посоветовал всегда применять двухфакторную аутентификацию при работе с онлайн-сервисами, поскольку это один из ключевых способов защиты аккаунтов от взлома.

Особое внимание, по словам специалиста, следует уделять использованию голосовых помощников и «умных» колонок. Сулейкин пояснил, что такие устройства могут постоянно прослушивать разговоры и отправлять фрагменты аудио на серверы компаний. Он рекомендовал периодически отключать микрофон, удалять голосовые запросы и запрещать использование записей в настройках аккаунта. Также эксперт посоветовал убирать «умные» устройства из помещений, где обсуждаются личные темы.