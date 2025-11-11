Эксперт рассказал, как защитить данные при потере или краже смартфона

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев объяснил, что при утере или краже смартфона необходимо немедленно заблокировать сим-карту и принять ряд мер для защиты личных данных, сообщает RT .

Современный смартфон содержит множество личной информации: пароли, переписку, банковские приложения и доступ к социальным сетям. Силаев отметил, что при потере или краже телефона важно действовать быстро и последовательно.

Первым шагом эксперт назвал немедленную блокировку сим-карты через службу поддержки мобильного оператора. Это лишит злоумышленников доступа к смс-кодам для двухфакторной аутентификации, которые используются для входа в банковские приложения, почту и социальные сети.

Параллельно рекомендуется, если есть доступ к другому устройству, заблокировать смартфон удаленно и стереть с него все данные с помощью сервисов «Найти iPhone» или Find My Device. После этого следует сменить пароли на критически важных сервисах: электронной почте, банковских приложениях, мессенджерах и социальных сетях.

Если к телефону были привязаны банковские карты, необходимо срочно сообщить об этом в банк для предотвращения несанкционированных операций. Также эксперт советует предупредить близких и коллег о случившемся, чтобы мошенники не смогли воспользоваться утекшими данными для рассылки просьб о деньгах.

Силаев подчеркнул важность регулярного создания резервных копий, использования надежных паролей и активации двухфакторной аутентификации. Эти меры помогут минимизировать ущерб и быстро восстановить доступ к цифровым сервисам.

