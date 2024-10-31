Эксперт рассказал, как выбрать смартфон с идеальным экраном

При выборе нового смартфона важно учитывать несколько ключевых критериев, таких как время автономной работы, объем памяти и возможности камеры. Однако одним из основных аспектов, на который стоит обратить внимание, является экран устройства, сообщил РИАМО руководитель лаборатории МегаФона (центра по исследованию и тестированию оборудования) Александр Джакония.

Как и у самого смартфона, у его компонентов, в частности, экрана, есть различные характеристики: разрешение, качество, размер и др. Первое, на что следует обратить внимание, — это размер экрана. Для повседневного использования, такого как проверка почты, звонки и серфинг в социальных сетях, достаточно экрана размером около 6 дюймов или даже меньше. Если же устройство будет использоваться для просмотра видео, игр или чтения книг и станет неотъемлемым инструментом работы, лучше выбирать экраны с диагональю более 6,5 дюймов.

Второй важный критерий — тип экрана. На рынке можно встретить ЖК-дисплеи, которые чаще всего используются в бюджетных моделях благодаря их низкой стоимости, но они могут уступать по качеству изображения. OLED-дисплеи обеспечивают более насыщенные цвета и большую энергоэффективность. Одной из разновидностей OLED являются AMOLED-дисплеи, известные своей высокой гибкостью и яркими цветами.

Не менее важными характеристиками экрана являются разрешение и плотность пикселей. Размер экрана может быть одинаковым, но разрешение может варьироваться. Под разрешением понимается количество пикселей по горизонтали и вертикали. Например, разрешение HD составляет 1280 × 720 пикселей и используется в бюджетных устройствах. Наиболее распространенное разрешение — Full HD (1920 × 1080 пикселей). Ultra HD (UHD) имеет разрешение 3840 × 2160 пикселей, а 4K — 4096 × 2160 пикселей. Часто UHD путают с 4K.

Еще один важный показатель — плотность пикселей. Для смартфонов оптимальной считается плотность в диапазоне 350-500 PPI: чем выше это значение, тем четче будет изображение.

«Ну и, наконец, то, на что обращают внимание все счастливые обладатели новых смартфонов. Насколько перемещение иконок, курсора, нажатие на сенсорные кнопки и т. п. соответствует (успевает) за движением пальца. И хотя на быстроту отработки экрана влияет не только, собственно, сам экран, но и многие другие составляющие устройства, очень неприятно, когда экран таким образом „тормозит“», — рассказал Джакония.

Частота обновления экрана также играет значительную роль. Она определяет плавность отображения и выражается в герцах. Большинство смартфонов предлагает частоту обновления 60 Гц, но все чаще встречаются модели с частотой 90 Гц или даже 120 Гц.

«Не забывайте, что идеальный экран должен соответствовать вашим потребностям и стилю жизни, будь то просмотр фильмов, игры или работа с документами. Тщательно проанализировав все эти аспекты, вы сможете выбрать смартфон, который станет надежным помощником в повседневной жизни», — заключил эксперт.