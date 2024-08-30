Эксперт рассказал, как выбрать инструмент для малярных работ при ремонте

Для нанесения гладких и ровных слоев краски подходят два инструмента – кисть и валик. Оба инструмента позволяют добиваться высокого качества нанесения краски, поэтому выбор зависит от личных предпочтений. Об этом РИАМО сообщил продавец-консультант отдела «‎Краски» в «‎Лемана ПРО» («‎Леруа Мерлен») Андрей Иванов.

«Многие мастера предпочитают работать только кистью. Чаще используют валик для быстрого нанесения покрытия на поверхность большой площади. Кисть в этом случае играет роль инструмента для труднодоступных мест и работ, требующих высокой точности», - сказал Иванов.

Например, для окраски стен в углах кисть удобнее, чем валик. Незаменима кисть и для работы с небольшими деталями, такими как молдинги или потолочные плинтусы.

Многие специалисты не рекомендуют использовать для интерьерных красок кисти с щетиной из шерсти животных.

«Современные интерьерные краски – это растворы на основе воды, полимеров и пигментов. К ним относятся водоэмульсионные и воднодисперсионные краски - акриловая, латексная, резиновая и другие. Водная краска впитывается в щетину и размягчает кисть. В результате она теряет форму. Поэтому для работы с водоэмульсионной краской стоит выбрать кисть с синтетической щетиной из полиэфирных или полиэстеровых волокон. Эти материалы обеспечивают устойчивость формы и делают кисть более долговечной», - сказал эксперт.

Если выбирать кисть как вспомогательный инструмент, стоит приобрести несколько кистей небольшой ширины – от 20 до 50 мм. Если нравится работать только кистью, стоит добавить к набору несколько кистей шириной от 70 до 100 мм.

«Для самых тонких работ, например, для окраски краев потолочного плинтуса, стоит приобрести кисть с максимально жесткой щетиной. Это позволит точечно наносить краску, используя только ребро кисти», - обозначил консультант.

Валик – инструмент, который эксперт порекомендовал для начинающих. Валиком, даже при отсутствии опыта, удается наносить краску тонкими слоями, избегая потеков. Поэтому даже при отсутствии опыта удается наносить краску тонкими слоями, избегая потеков.

Еще один аргумент в пользу выбора валика – высокая скорость работы. Даже любитель может окрасить в один слой за один рабочий день стены в одной, а иногда и в двух комнатах квартиры, добавил эксперт.

Иванов отметил, что при выборе валика необходимо обратить внимание на две характеристики – длину и материал, из которого сделана шубка.

Для работы с большими плоскостями, то есть, со стенами, нужен валик большой длины – от 180 до 250 мм. Более короткие и тонкие валики длиной 60-110 мм пригодятся для нанесения краски в труднодоступных местах, например, за радиатором отоплений, заключил эксперт.