Эксперт рассказал, как РКН смог заблокировать звонки через WhatsApp* и Telegram

Эксперты рассказали, как с технической точки зрения Роскомнадзор смог заблокировать голосовые звонки через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, сообщает Baza .

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова напомнила, что звонки в мессенджерах работают через интернет. Голос пользователя становится цифровым сигналом, который, в свою очередь, попадает на сервера в виде пакетов данных. Затем он передается собеседнику.

Иван Линдберг, генеральный директор Datananny, отметил, что таких серверов у WhatsApp* и Telegram много. Голосовой трафик при этом маркируется определенной подписью, например SIP или VOIP, поэтому можно сразу определить, что это именно голосовой вызов.

Также мессенджеры используют сетевой протокол STUN, благодаря которому можно определить публичный IP-адрес. РКН видит всю маркировку и протоколы. Когда ведомство понимает, что связь идет через WhatsApp* и Telegram, то оно блокирует звонок. Он не проходит, и звук обрывается.

Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*. Мера была принята в целях противодействия мошенничеству.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России