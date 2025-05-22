Эксперт рассказал, как правильно замотивировать зумера на работу

Управляющий партнер CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал, что с точки зрения работодателя главной проблемой молодежи является уверенность в том, что они всегда смогут найти работу и деньги.

Как отметил эксперт, после окончания экзаменов и сессии большое количество выпускников и школьников придут искать места для подработок, однако далеко не все смогут занять достойные места из-за мотивации нового сотрудника. Он уверен, что молодое поколение имеет четкую уверенность в том, что их мало, а работодатель будет ценить и любить их также, как родители.

«Когда мы активно обсуждаем проблему найма зумеров, то показываем им, что в них больше нуждаемся мы сами, чем они в нас. Нам необходимо наладить с молодежью диалог — и это самый главный вывод. Многие молодые люди намного лучше образованы и эрудированны — глупо это недооценивать при выстраивании с ними диалога», — заявил Быханов в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что важно заинтересовать такого сотрудника, а не запугать, так как они не боятся остаться без денег и работы, потому что с детства получали все, что нужно. Работодателю легче сказать, что кандидат не подходит или ему чего-то не хватает, чем признать, что он ждет от нового сотрудника того, чего дать не может. Таким образом, проблема заключается в нанимателе и его ожиданиях от молодежи.

Быханов заявил, что особенность сегодняшней молодежи заключается в ее уникальности. Наладить эффективную коммуникацию с ними получится тогда, когда работодатель сможет показать, что понимает особенность каждого.