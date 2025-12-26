Эксперт рассказал, как получить остаток маткапитала при сумме до 10 тысяч рублей

Балынин: забрать остаток маткапитала можно года при сумме до 10 тысяч руб

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что с 2024 года владельцы сертификата могут получить остаток материнского капитала, если его сумма составляет 10 тысяч рублей или меньше, сообщает RT .

Материнский капитал действует в России с 2007 года и поддерживает семьи с детьми. В 2026 году на выплаты по программе предусмотрено 565,9 млрд рублей, а размер маткапитала будет проиндексирован на 6,8%. С 1 февраля 2026 года сумма на первого ребенка составит 737 205,1 рубля, на второго — 974 189,11 рубля, если ранее семья не получала выплату за первенца. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата в размере 236 984,01 рубля.

Средства маткапитала можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты до трех лет, формирование пенсионных накоплений, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Владелец сертификата вправе распределять средства по нескольким направлениям.

Если маткапитал использован не полностью, его остаток индексируется. Балынин отметил, что с 2024 года остаток в размере 10 тысяч рублей или меньше можно получить на счет. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», в Социальный фонд России или МФЦ. Рассмотрение заявления занимает десять рабочих дней, после чего средства перечисляются в течение пяти дней.

Эксперт подчеркнул, что любые предложения по обналичиванию маткапитала незаконны и могут повлечь уголовную ответственность.

