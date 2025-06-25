Эксперт рассказал, как начать карьеру в IT с нуля в зрелом возрасте

Эксперт Подковин: для успешного перехода в IT необходимы обучение и практика

В современном мире информационные технологии становятся все более востребованными, и многие задумываются о смене профессии даже в зрелом возрасте. Эксперт по бизнес- и системному анализу, основатель школы IT-технологий Денис Подковин рассказал в эфире радио Sputnik , что начать карьеру в IT можно в любом возрасте, если есть желание учиться и развиваться.

По словам Подковина, первым шагом должен стать выбор направления. IT-сфера включает множество профессий: от программирования и веб-дизайна до кибербезопасности и анализа данных.

Эксперт посоветовал проанализировать собственный опыт и интересы. Тем, кто привык работать с людьми, могут подойти такие специальности, как бизнес-аналитик или проектный менеджер. Любителям работы с цифрами и программами стоит обратить внимание на профессии разработчика или тестировщика.

Для успешного перехода в IT необходимы обучение и практика. Подковин отметил, что можно воспользоваться онлайн-курсами, пройти программы повышения квалификации или нанять персонального преподавателя.

Он также рекомендовал создавать собственные проекты и участвовать в волонтерских инициативах, чтобы закрепить знания и получить практический опыт. Такой подход поможет не только освоить новую профессию, но и расширить круг профессиональных контактов.