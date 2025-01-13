Эксперт рассказал, как мошенники используют голосовые сообщения для шантажа

Гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс рассказал о том, как мошенники могут использовать голосовые сообщения и как обезопасить себя, сообщает NEWS.ru .

Отправляя голосовые сообщения в мессенджерах и соцсетях, человек рискует стать жертвой мошенников, предупредил эксперт.

По его словам, каждое голосовое сообщение — это «цифровой след», который может быть использован злоумышленниками. Например, для отправки фейковых сообщений с просьбой о деньгах и для других манипуляций. В частности, они могут стать приманкой в различных мошеннических схемах.

«Получив доступ к аккаунту, мошенники находят голосовые сообщения и с помощью нейросетей подделывают ваш голос», — объяснил Адамс.

Поэтому голосовые необходимо вовремя удалять, защищать свои учетные записи от взлома с помощью двухфакторной аутентификации, посоветовал юрист.