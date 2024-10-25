Эксперт рассказал, есть ли смысл покупать дубайский шоколад почти за 2 тыс руб

Дубайский шоколад в виде плитки с хрустящим тестом катаифи, фисташковой пастой и кусочками ореха стал нашумевшим гастротрендом в соцсетях. Ранее его можно было привезти из ОАЭ, сейчас же он появился на российских маркетплейсах. Лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов рассказал об особенностях экзотического шоколада и о том, кому этот десерт есть можно, а кому он противопоказан, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам Каплунова, популярность шоколада настолько возросла, что его стало сложно приобрести. Он отметил, что главная особенность дубайского лакомства кроется в начинке.

«Тонкие, обжаренные на масле полоски теста катаифи, фисташковая и кунжутная пасты создают необычное вкусовое сочетание», — уточнил эксперт.

Но он попросил не забывать, что в данном десерте не только много сахара и жиров, но еще и трансжиры, которые могут стать причиной повышения уровня «плохого» холестерина у человека.

Рекомендуемая суточная норма потребления дубайского шоколада составляет 20-30 г. Шоколад покрывают молочным слоем, украшают фисташками и другими добавками, а внутрь добавляют различные масла. Кроме того, аллергикам нужно быть крайне осторожными при употреблении этого шоколада, так как в его составе есть ореховые пасты.

Несколько дней назад после употребления этого шоколада у россиянки случился отек Квинке.

Согласно данным маркетплейса цветов и подарков Flowwow, в октябре в Петербурге дубайский шоколад искали в 2 раза чаще по сравнению с сентябрем. При этом средняя цена одной плитки составляет 1894 руб.

По словам директора по аналитике Flowwow Александра Девяткина, повышенный интерес к шоколаду начали отмечать с августа, а уже с октября его еженедельно стали покупать 100 человек.

«Оборот одного из топовых продавцов только за счет этого продукта уже больше 200 тыс. рублей», — уточнил Девяткин.

Чаще всего шоколад в октябре покупали москвичи, следом в рейтинге шли жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Заинтересованы новым шоколадом также жители Краснодарского края, Татарстана и Новосибирской области.