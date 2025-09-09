Эксперт программы «Место встречи» считает, что пенсия по старости не нужна

Эксперт Воробьев: пенсия должна быть только по инвалидности

В ходе передачи «Место встречи» председатель московского общества терапевтов Павел Воробьев заявил о том, что пенсии по старости платить не нужно, сообщает «Царьград» .

«Пенсия должна быть только по инвалидности. Человек должен работать, пока может работать», — отметил он в эфире программы.

Воробьев уверен, что выход на пенсию негативно сказывается на здоровье и продолжительности жизни. По его мнению, активная трудовая деятельность в сочетании с достижениями современной медицины потенциально позволяют человеку дожить до 120 лет.

Предложение об отмене пенсий по возрасту и сохранении выплат только для инвалидов не нашло поддержки в Государственной Думе.

Депутат Алексей Куринный в интервью телеканалу ТВЦ назвал подобную инициативу абсолютно неприемлемой, указав, что пенсия является компенсацией утраченного заработка. Он также подчеркнул право граждан самостоятельно решать, продолжать ли трудовую деятельность после выхода на пенсию.

По словам депутата, одни люди без работы теряют жизненный тонус, в то время как другие легко адаптируются к новому образу жизни и посвящают себя личным интересам.

«Может быть, когда-то человечество и придет к тому, что старение будет остановлено, поэтому трудиться можно будет до 130 лет. Но это не вопрос ближайших 20 или даже 50 лет», — заключил депутат.