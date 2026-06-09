Эксперт: преимущество МАКС — интеграция с госсервисами

Серьезное преимущество МАКС — это его интеграция с государственными и социальными сервисами. Через мессенджер можно взаимодействовать с госуслугами, получать важные уведомления, общаться с образовательными и медицинскими учреждениями в едином защищенном пространстве. Об этом РИАМО сообщил IT-специалист.

«Это превращает приложение из обычного чата в полноценный инструмент для решения реальных жизненных задач. Родители могут поддерживать связь со школой, пациенты — с поликлиникой, граждане — с ведомствами, не выходя из привычного интерфейса», — отметил эксперт.

Цифровой профиль позволяет подтверждать личность и пользоваться официальными функциями без бумажной волокиты. С точки зрения IT, такая связка с государственной цифровой инфраструктурой делает сервис по-настоящему значимым и устойчивым.

«Это не просто коммерческий продукт, а часть национальной цифровой среды, которая будет развиваться и поддерживаться годами. Удобно, когда официальное и личное общение собрано в одном надежном месте. МАКС берет на себя роль связующего звена между человеком и государством, делая взаимодействие простым и быстрым», — добавил специалист.

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