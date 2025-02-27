Эксперт предупредил россиян об опасности псевдоорганических продуктов
Экономист Михаил Беляев считает, что интерес покупателей к органическим продуктам на фоне растущей популярности здорового питания подталкивает маркетплейсы к удовлетворению этого спроса, однако качество реализуемых там товаров может быть сомнительным, сообщает АБН24.
«На платформы попадают товары, которые не соответствуют заявленным стандартам или вообще не являются органическими», — предупредил Беляев.
По его словам, разместить продукт на маркетплейсе достаточно легко, что создает возможности для недобросовестных производителей продавать товары без необходимых строгих проверок.
«Отсутствие четкого регулирования и контроля со стороны властей в сфере органических сертификатов и стандартов лишь усугубляет ситуацию», — отметил экономист.
Он добавил, что потребители зачастую не могут отличить действительно органический продукт от псевдоорганического.