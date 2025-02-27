Эксперт предупредил россиян об опасности псевдоорганических продуктов

Экономист Беляев: на маркетплейсы часто попадают непроверенные товары

Экономист Михаил Беляев считает, что интерес покупателей к органическим продуктам на фоне растущей популярности здорового питания подталкивает маркетплейсы к удовлетворению этого спроса, однако качество реализуемых там товаров может быть сомнительным, сообщает АБН24 .

«На платформы попадают товары, которые не соответствуют заявленным стандартам или вообще не являются органическими», — предупредил Беляев.

По его словам, разместить продукт на маркетплейсе достаточно легко, что создает возможности для недобросовестных производителей продавать товары без необходимых строгих проверок.

«Отсутствие четкого регулирования и контроля со стороны властей в сфере органических сертификатов и стандартов лишь усугубляет ситуацию», — отметил экономист.

Он добавил, что потребители зачастую не могут отличить действительно органический продукт от псевдоорганического.