Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с «выгодными накоплениями»

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил, что мошенники начали предлагать гражданам, особенно пожилым, разместить накопления под высокий процент, используя различные уловки, сообщает RT .

Мошенники активно используют схему с предложением «выгодных накоплений», ориентируясь в первую очередь на граждан старшего возраста.

Эксперт пояснил, что злоумышленники могут ссылаться на определенный год рождения или предлагать всем гражданам разместить вклады под высокий процент. По словам Воронина, почти все предложения, где обещают доходность выше банковской, являются мошенническими.

«Если предлагают разместить деньги на безопасном счете, специальном депозите или персонализированном счете, необходимо прекратить общение», — предупредил Воронин.

Он добавил, что подобные схемы могут распространяться через мессенджеры и телефонные звонки. Ранее сообщалось, что мошенники размещают в интернете объявления о якобы пожизненных выплатах дивидендов для людей, родившихся в определенный год.

