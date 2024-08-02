Фото - © Вадим Красиков (в бейсболке) прибыл в аэропорт Внуково-2, 1 августа 2024 года/Сайт президента России

сегодня в 12:00

На Родину вернулся россиянин Вадим Соколов, также известный как Красиков, который отбывал пожизненное наказание в Германии. В момент прибытия освободившихся из зарубежных колоний заключенных в аэропорту Внуково-2, он покинул самолет среди последних. Политолог Сергей Марков заявил, что освобождение Красикова — это «сохранение жизней многих наших людей», поскольку он боролся с террористами, сообщает «Царьград» .

1 августа состоялся крупный обмен заключенными между Россией и западными странами, в результате которого в РФ вернулись десять российских граждан. Прилетевшие в Москву из Анкары после обмена были встречены как настоящие герои.

Глава государства Владимир Путин лично приветствовал всех вернувшихся в Россию у выхода из самолета на аэродроме, выражая свою признательность и поддержку.

Президент России ранее уже акцентировал внимание на возможности обмена Вадима Красикова в ходе различных интервью.

«Освобождение Красикова означает, что тысячи террористов не будут надеяться спрятаться на Западе под крылом западных спецслужб», — отметил политолог Сергей Марков.

Специалист добавил, что освобождение Красикова олицетворяет защиту российских граждан и неизбежное возмездие для тех, кто участвует в террористической деятельности.