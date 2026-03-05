Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности совмещения стирки и купания в душе

Бондарь: при проблемах с проводкой нельзя принимать душ и стирать одновременно

Одновременное включение стиральной машины и прием душа способно создать угрозу для жизни, если в помещении допущены нарушения в электропроводке или имеется неисправность оборудования. Об этом сообщил общественный деятель и специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru .

Бондарь отметил, что при полностью исправных системах риска нет, однако в домах старой постройки обстановка может отличаться.

Совместная эксплуатация стиральной машины и душа представляет опасность исключительно в случаях отклонения от норм электромонтажа или поломки техники. В иных ситуациях мыться безопасно.

Однако важно учитывать, что нагревательный элемент в машинке со временем может разрушиться, что приведет к попаданию электрического тока на металлические части корпуса. Кроме того, в старом жилье зачастую нарушен контур заземления. Если стиральная машина подсоединена к общедомовым водопроводным или канализационным коммуникациям, разряд может через поток воды или влажный пол достичь человека, находящегося в ванне.

По словам эксперта, современные стандарты электробезопасности, включающие монтаж устройств защитного отключения (УЗО) в новостройках, минимизируют данную угрозу. Специалист подчеркнул, что в случае утечки тока такое устройство обязано отключить питание сети за мгновения.

