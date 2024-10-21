Штурм Суджи — решающая часть освобождения Курской области от украинских сил, сообщил эксперт Александр Перенджиев в беседе с Lenta.ru .

По его словам, взятие под контроль данного населенного пункта станет основным моментом в освобождении всех оккупированных ВСУ приграничных российских территорий. Перенджиев отметил, что главная задача ВС РФ — прорыв опорных пунктов.

Кроме того, при штурме Суджи российская армия проведет контртеррористическую операцию. Эксперт считает, что для ее успеха боевиков необходимо изолировать друг от друга и не дать им взаимодействовать.

Главная опасность заключается в том, что ВСУ могут прикрываться мирным населением. Речь будет идти не только об освобождении населенного пункта, но и об освобождении заложников.

Ранее стало известно, что российская армия готовит плацдарм для начала боев за Суджу. ВС РФ находятся на расстоянии чуть больше 2 км от первых оборонительных позиций противника.