Эксперт перечислил распространенные мошеннические схемы при трудоустройстве

Заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор проектов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков заявил, что с каждым днем мошенники придумывают все больше новых схем для обмана, а сфера трудоустройства не является исключением, передает RT .

Так, следует быть бдительными, если потенциальный работодатель просит заплатить за что-либо: обучение, предоставление рабочих инструментов, оформление документов или почтовые расходы. По закону все необходимое для выполнения работы должно предоставляться бесплатно.

«Если суть заработка неясна, а прибыль от ваших вложений обещают колоссальную, велика вероятность столкнуться с финансовой пирамидой, где вы рискуете потерять деньги. Также не следует открывать новые счета в банке по требованию работодателя», — уточнил он.

Специалист также считает, что нужно быть осторожными при заполнении длинных анкет и остерегаться работы без оформления.