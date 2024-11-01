Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что во время конференции в Мюнхене в 2022 году западные представители рекомендовали Владимиру Зеленскому записать видеозавещание на случай непредвиденных обстоятельств. Военный эксперт, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев объяснил, для чего Кулеба раскрыл эту информацию, сообщает Общественное телевидение России .

Эксперту задали вопрос о том, может ли Кулеба, обсуждая внутренние вопросы Украины, таким образом создавать себе «тепленькое место». Соловьев заявил, что это действительно является одной из причин, и рассказал о политической культуре, которая сформировалась в стране.

По его словам, генералы ВСУ радуются, когда кто-то терпит неудачи на фронте. По мнению эксперта, чувство злорадства и чувство «да, пусть у меня корова сдохла, лишь бы у соседа две сдохли» очень распространены среди украинцев. Также Соловьев выразил мнение, что Россия уже научилась использовать особенности украинского менталитета для продвижения своих интересов, получения необходимой информации и победы в информационной войне.

«Мы же понимаем, что все, что говорит Кулеба, — это в том числе делается почему-то. То есть кому-то нужно, чтобы эта информация на сегодняшний момент появилась в информационном поле», — заключил Соловьев.