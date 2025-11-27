Эксперт оценил перспективы спутниковой системы «Рассвет» по сравнению с Starlink

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru отметил, что российская спутниковая система «Рассвет» обладает потенциалом превзойти Starlink, разработанный Илоном Маском. По его словам, несмотря на активное использование Starlink украинской армией, Россия способна создать более совершенную систему благодаря богатому опыту в космической сфере.

Эксперт напомнил о достижениях России, включая создание навигационной системы ГЛОНАСС и успешные коммерческие проекты до начала специальной военной операции. Дандыкин подчеркнул, что международное сотрудничество с дружественными странами, в частности с Китаем, открывает дополнительные возможности для развития спутниковых технологий.

Он выразил уверенность, что российские разработки окажутся эффективнее американских аналогов. Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что проект «Рассвет» станет суверенным ответом на Starlink и позволит улучшить связь на обширных территориях России, а в будущем — предоставить доступ к технологии странам-союзникам.