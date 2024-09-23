Эксперт объяснила, что такое краудлендинг и чем он опасен

Инвестор Кузнцеова заявила, что краудлендинг может быть чреват рисками

Инвестор, эксперт по финансам, основательница компании Frontiers Мария Кузнецова объяснила, что такое краудлендинг и назвала его основные плюсы и минусы. По ее словам, при таком сценарии можно получать доход в размере до 35-36% годовых, однако нельзя исключать и высокие риски.

Краудлендинг представляет собой онлайн-платформу, регулируемую Центральным банком, которая соединяет частных инвесторов с предпринимателями, испытывающими нехватку финансирования.

Кузнецова отметила, что подобные инвестиции в бизнес могут приносить доходность до 35-36% в год. Кроме прочего, краудлендинг предлагает возможность инвестирования с достаточно низким порогом входа. Специалист рекомендовала начинать инвестировать с 10 000 рублей. Она добавила, что у частного инвестора имеется возможность вложить средства в продукт, который ему интересен и в который он верит.

Тем не менее, краудлендинг подразумевает собой и высокие риски, предостерегла Кузнецова.

«Надо смотреть на ваш риск-профиль как частного инвестора и закладывать не более 20% от всего капитала», — подчеркнула эксперт по финансам в эфире радио Sputnik.

Платформы проводят проверку бизнеса, однако инвестор также способен сделать это самостоятельно, используя доступные открытые источники, считает Кузнецова. Там можно найти всю необходимую информацию: ИНН, владельца компании и ее гендиректора.

В краудлендинг стоит входить с осознанием своих действий и с пониманием того, что существует риск полной потери вложенных средств, заключила инвестор.