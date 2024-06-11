Эксперт объяснил, почему западный ИИ «отказался» помогать ВСУ

По его словам, нейронные сети обладают качеством улучшения того, что человек уже умеет. Если специалист не знает, как управлять работой компьютера, то у него ничего не выйдет, уверен Клименко.

«Если вы не можете победить, кнопочка „победить“ не работает… Нейронные сети могут многое. Но это то, что надевается на нас, на наши компетенции, на наш ум, на наши возможности», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Клименко также добавил, что при отсутствии ракеты можно купить софт для ее управления, однако по-прежнему «ничего никуда не полетит».