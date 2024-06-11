Эксперт объяснил, почему западный ИИ «отказался» помогать ВСУ
Эксперт Клименко: Киев раскритиковал западный ИИ из-за неумения побеждать
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что Украина не смогла извлечь выгоду из западного искусственного интеллекта (ИИ) из-за неумения побеждать в реальной жизни.
По его словам, нейронные сети обладают качеством улучшения того, что человек уже умеет. Если специалист не знает, как управлять работой компьютера, то у него ничего не выйдет, уверен Клименко.
«Если вы не можете победить, кнопочка „победить“ не работает… Нейронные сети могут многое. Но это то, что надевается на нас, на наши компетенции, на наш ум, на наши возможности», — объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.
Клименко также добавил, что при отсутствии ракеты можно купить софт для ее управления, однако по-прежнему «ничего никуда не полетит».