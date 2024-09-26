Эксперт объяснил, почему среди пленных в Курской области нет польских наемников

Боевики ВСУ с польским гражданством несут самые большие потери, поэтому их нет среди пленных в Курской области, военный эксперт Василий Дандыкин, пишет « МК ».

«Больше всего потерь у „отпускников“-поляков. Почему их нет в плену? Морпехи-черноморцы говорят, что они не сдаются“, — пояснил эксперт.

Он также рассказал, что в рядах ВСУ воют колумбийские наемники, которые массово покидают российский регион.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что российская армия «выдавит» ВСУ из Курской области в ближайшее время.