Эксперт объяснил, почему родителям важно знать русские сказки

Исполняющий обязанности ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров сообщил, что воспитание детей нужно начинать со сказок, которые родители тоже должны знать и уметь читать малышам.

Сидоров отметил, что россияне, сохраняя свои традиции, продолжают воспитывать своих детей «вокруг печки». Самый важный момент, — когда родители начинают возделывать умы и души, к чему и привязана культура.

«Делать это мы начинаем, когда наши дети еще росточки. Тут нам помогают сказки, которые при помощи фонетики иллюстрируют детям, что такое хорошо и что такое плохо», — сообщил Сидоров на пресс-конференции на тему: «Как разговаривать с молодежью о патриотизме?».

Он отметил, что современные подростки — это будущие родители, поэтому очень важно научиться самим читать сказки. Далее следуют более сложные жанры — живопись, кинематограф и прочее, добавил Сидоров.

