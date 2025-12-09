Эксперт объяснил необходимость повышения порога мелкой взятки

Экономист Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, предложил увеличить максимальный размер взятки, считающейся мелкой, с 10 до 50 тысяч рублей из-за инфляции, сообщает «Абзац» .

«Инфляция очень-очень выросла. Все меняется. И конечно, это надо сделать. Можно сделать лимит в размере 50 тысяч», — пояснил Разуваев.

Эксперт также предложил увеличить допустимую стоимость подарков для специалистов, которым запрещено принимать презенты дороже 3 тысяч рублей. Он считает, что лимит можно поднять до 30 тысяч рублей.

В настоящее время за мелкое взяточничество по части 1 статьи 291.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы до одного года, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на срок до одного года.

