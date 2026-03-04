Эксперт назвал признаки безопасного маникюра в салоне

Одним из главных признаков безопасности маникюра в салоне является вскрытие крафт-пакетов со стерильными инструментами при клиенте, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марчел Кырлан.

«Что касается безопасности, ключевым фактором является не место оказания услуги, а соблюдение санитарных требований и правил обработки инструментов. Маникюр на дому может быть безопасным, если мастер использует стерильные или одноразовые инструменты, работает в перчатках, обрабатывает поверхности и имеет оборудование для полноценной стерилизации (например, сухожаровой шкаф или автоклав)», — сказал Кырлан.

Он подчеркнул, что клиенту стоит обращать внимание на то, вскрываются ли крафт-пакеты с инструментами при нем, используются ли одноразовые пилки и расходные материалы, а также на общую чистоту рабочего места. Если речь идет о самостоятельном маникюре, ключевое значение имеет гигиена и аккуратность.

«Перед процедурой необходимо тщательно вымыть руки и обработать инструменты, использовать только индивидуальные пилки и ножницы и избегать агрессивного удаления кутикулы. Не рекомендуется срезать кожу слишком глубоко или работать поврежденными инструментами, так как любые микротравмы повышают риск воспалений и инфекций», — предупредил эксперт.

