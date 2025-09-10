Эксперт Москвин о фишках iPhone 17: устойчивее к ударам, лучше камеры и батарея

Компания Apple в новых моделях сделала ставку на практичные улучшения — новые корпуса, камеры, функции здоровья и увеличение времени работы устройств, сообщил РИАМО ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин.

Ранее на презентации компания Apple показала ряд новых устройств. Обновлена линейка смартфонов: вышли 4 модели iPhone 17, среди которых выделяется iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм — самый тонкий в истории бренда. После мероприятия акции компании упали почти на 1,7%.

«Я считаю, что обновления показали достаточно солидные. Никаких революций, но для проходного ежегодного апдейта это весьма крепко. Экран базового iPhone 17 наконец-то получил поддержку 120 Гц, как у старших моделей. Стекла и спереди, и сзади стали в несколько раз устойчивее к царапинам и ударам, что не может не радовать», — сказал Москвин.

По его словам, Pro-модели получили полностью новый дизайн в цельнометаллическом корпусе. Существенно улучшились камеры, в том числе появились оптический 8-кратный и цифровой 40-кратный зум.

«Особо хочу выделить улучшение автономности — iPhone 17 Pro и Pro Max работают от одного заряда аккумулятора аж на треть дольше предыдущего поколения. Действительно интересно выглядит и iPhone Air. Это крайне тонкое устройство, в которое Apple сумела уместить всю плюс-минус ту же начинку, что и в обычный базовый iPhone. Да, пришлось немного урезать камеры и аккумулятор, однако разница удивительно несущественна. Думаю, это будет крайне успешная модель среди тех, кто ценит в первую очередь незаурядный дизайн», — отметил эксперт.

Москвин обратил внимание на то, что iPhone Air не получил номер 17, то есть компания позиционирует его как новую совершенно самостоятельную продуктовую линейку.

«Базовая модель Apple Watch научилась измерять артериальное давление. Это далеко не полноценный тонометр, но уже достаточно крутое решение для выявления скрытых признаков гипертонической болезни. Кажется, ничего подобного у конкурентов пока еще не было. Новое поколение Apple Watch Ultra также получило множество мелких улучшений, но самое заметное — аж 72 часа работы от одного заряда аккумулятора. Для часов Apple это действительно серьезные цифры», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что хорошо обновили AirPods Pro. В новом поколении вдвое улучшили качество работы активного шумоподавления, добавили датчик пульса для спортсменов и тоже приятно повысили время автономной работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.