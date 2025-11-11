Эксперт: MAX предлагает множество удобных функций для общения

MAX предлагает множество удобных функций для общения. Вы можете настроить уведомления, чтобы не пропускать важные сообщения, а также использовать кастомизированные темы и стикеры для выражения своих эмоций, сообщил РИАМО IT-эксперт.

Приложение MAX позволяет легко делиться голосовыми сообщениями, видео и постами, а также звонить без перехода в другие приложения, что удобно, когда нет времени на набор текста.

По словам эксперта, видеозвонки в высоком качестве помогут оставаться на связи с близкими.

«Для безопасности доступна двухфакторная аутентификация. Приложение регулярно обновляется, добавляя новые функции для удобства пользователей», – добавил эксперт.