День народного единства — это одновременно дань уважения предкам и живое напутствие современникам. Он транслирует ключевую мысль: перед лицом внешних вызовов любовь к Родине и осознание общей судьбы способны сплотить многонациональный народ, превратив его в единую семью. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

По словам политолога, быть защитником Отечества сегодня — значит чтить эту непрерывную связь времен: знать свою историю, верить в будущее и своими действиями в настоящем подтверждать верность стране.

«4 ноября 1612 года — это триумф союза народов и сословий. Второе ополчение, собранное на нижегородской земле, было по своей сути межнациональным. В его рядах бок о бок сражались русские и татары, марийцы и чуваши, представители других народов Поволжья и Севера. Важно и то, что победа над врагом была встречена крестным ходом с иконой Богоматери, что подчеркивало значимость духовной составляющей в борьбе за свободу», — сказала Юрманова.

Особую актуальность этот исторический пример приобретает в Год защитника Отечества. История Минина и Пожарского расширяет само понятие «защитник», показывая, что им является не только воин, но и каждый, кто своим трудом, ресурсами и гражданской позицией вносит вклад в защиту Родины.

«Сегодня мы можем провести параллели между теми добровольцами, которые встали на защиту своей страны в XVII веке, и современными защитниками, участвующими в специальной военной операции. Их самоотдача и мужество служат важным примером для всех нас. День народного единства — это напоминание о том, что каждый из нас, вне зависимости от вероисповедания или национальности, может внести вклад в защиту Родины. Мы видим, что сегодня участники СВО на передовой придерживаются этого принципа», — добавила политолог.

День народного единства был учрежден 20 лет назад по предложению Межрелигиозного совета России, впервые он отмечался в 2005 году. Исторический контекст праздника связан с преодолением внешних угроз и единением русского народа перед лицом врага.

