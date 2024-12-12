Эксперт: для продажи алкоголя онлайн нужно поменять алгоритм безопасности

Российский бизнес небольшими шагами продвигается к онлайн-продажам алкогольной продукции по модели Click&Collect, но для того, чтобы все заработало как нужно, следует изменить правила подтверждения возраста в Сети, об этом в разговоре с РИАМО рассказал эксперт московского отделения «Опоры России», управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев.

В условиях текущего законодательства бизнес постепенно адаптирует механизмы реализации алкогольных напитков. Государство пока сохраняет запрет на дистанционную торговлю спиртным, однако предприниматели последовательно демонстрируют безопасность новых форматов продаж. Но прежде, чем запустить продажу алкоголя в Сети, следует уделить внимание улучшению алгоритма, по которому покупатель будет подтверждать свое совершеннолетие.

«Отдельно хочется высказать озабоченность тем фактором, как будет подтвержден возраст пользователя. Если, как обычно, на вопрос: „Вы совершеннолетний?“ вы жмете кнопку „Да“, то это, конечно, никуда не годится. Маркетплейсам надо придумать что-то посолидней. В остальном бизнес делает очередной шаг к легализации онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции», — прокомментировал ситуацию Терентьев.

Крупные алкогольные ритейлеры уже активно внедряют систему предварительного заказа с самовывозом (Click&Collect), что можно рассматривать как очередной тактический ход в длительных переговорах с регулятором.

Бизнес стремится развеять опасения властей относительно возможного роста продаж алкоголя несовершеннолетним при онлайн-торговле, но для этого следует уделить больше внимания безопасности таких продаж.