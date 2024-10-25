Экспериментальные электронные удостоверения для мигрантов вводят в Москве

Электронные удостоверения (паспорт) для граждан других стран, с помощью которых можно проверить актуальную информацию о них, планируют в рамках эксперимента выдавать в столице со следующего года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее», — пояснил столичный градоначальник в беседе с ТАСС.

У полиции во время рейдов будут считывающее устройство, с помощью которого силовики смогут проверить данные.

У мигрантов сначала будут проверять именно электронное удостоверение. Если с ним будет что-то не в порядке (человек в розыске, просрочено время пребывания и т. д.), то правоохранители примут соответствующие меры.

Кроме того, с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиаузле введут биометрический контроль для прибывающих иностранцев, которым не нужна въездная виза в Россию. После прилета из безвизовых стран граждан других государств будут фотографировать, снимать отпечатки пальцев. Для проведения биометрического контроля в РФ был принят федзакон.