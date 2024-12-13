Экскурсию по подстанции скорой помощи провели для долголетов Подмосковья

Группа из пятнадцати человек вместе с заведующим подстанцией Андреем Черновым ознакомилась со всеми этапами работы скорой медицинской помощи от приема вызова до его завершения. Гостям рассказали об особенностях работы и используемом оборудовании.

Был показан быт сотрудников СМП, оборудование, с которым они работают, сама подстанция с крытым гаражом на 15 машин, просторными комнатами отдыха и приема пищи, оснащенными кондиционерами, раздевалками с возможностью принять душ до и после смены.

Диспетчеры, водители, фельдшеры и врачи познакомили гостей со спецификой своей работы.

Экскурсии по объектам здравоохранения в рамках нового проекта Богородского округа для школьников и участников программы «Активное долголетие» будут проходить еженедельно.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.