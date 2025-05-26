Экс-жена Матвея Сафонова обвинила вратаря сборной России в сокрытии доходов

Бывшая супруга вратаря французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова обвинила футболиста в сокрытии доходов. Анастасия утверждает, что спортсмен оформил одну из выплат на свою маму, сообщает SHOT .

В ходе очередного судебного заседания об алиментах бывшая жена Сафонова заявила, что Матвей оформил выплату в размере 20 млн рублей от ФК «Краснодар» на свою мать. Это якобы позволило вратарю снизить свой доход и размер алиментов.

Всего Анастасия требует от Сафонова около 60 млн рублей алиментов на содержание их общей дочери. Кроме того, бывшая супруга футболиста считает, что Матвей пытался оформить свой автомобиль на другое лицо.

При этом адвокаты Сафонова утверждают, что все выплаты от «Краснодара» были направлены на погашение долга по алиментам. Это подтверждают документы.