Экс-зама исполнительного директора «Роснано» Галстяна заключили под стражу

Бывшему заместителю исполнительного директора — управляющему директору по финансам финансового дивизиона ООО «УК Роснано» Артуру Галстяну назначили меру пресечения в Мещанском районном суде Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Галстяна заключили под стражу на 1 месяц 28 дней. Его обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России — «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия».

До этого Галстян подавал ходатайство через защитника. В нем обвиняемый просил суд выбрать более мягкую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Однако в удовлетворении было отказано.

Ранее суд отправил в СИЗО одну из топ-сотрудниц компании «Роснано» Марину Касенкову. Она была директором по методологии учета, налогообложению и отчетности в финансовом дивизионе.