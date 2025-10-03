Экс-судье Верховного суда Момотову ограничили выезд за рубеж

сегодня в 03:40

Судебные приставы ограничили выезд из РФ экс-судье Верховного суда Виктору Момотову, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры Момотову ограничен выезд из России», — говорится в сообщении.

Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в сентябре 2025 года прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда РФ Виктора Момотова.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и связях с криминальными авторитетами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.