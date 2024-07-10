Экс-президента харьковского «Металлиста» Ярославского объявили в розыск в РФ

Экс-депутат Верховной рады Украины, бизнесмен и бывший президент харьковского футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский объявлен в розыск на территории России, сообщает РИА Новости .

«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», — следует из базы розыска МВД РФ.

При этом не указано, по какой уголовной статье разыскивается Ярославский.

Ранее стало известно, что украинский миллиардер и экс-акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов объявлен в розыск в России по уголовной статье.