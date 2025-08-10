Экс-офицер Росгвардии и чиновники МВД попали под дело мигрантов

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело против бывшего начальника штаба войсковой части Росгвардии Владимира Скобелева и группы сообщников, сообщает ТАСС .

Их обвиняют в организации преступного сообщества и получении взяток за фиктивную регистрацию мигрантов.

По данным «Коммерсанта», с июля 2020 по март 2022 года в части незаконно зарегистрировали несколько сотен человек. Среди них были как россияне, так и выходцы из Средней Азии, получившие российские паспорта. Все они числились «приписанными» к воинской части, хотя не имели к ней никакого отношения.

В деле фигурируют 116 эпизодов взяток. Помимо Скобелева, обвинения предъявлены 10 сообщникам, включая сотрудниц миграционного подразделения МВД по Прикубанскому округу.

Большинство взяткодателей уже признали вину и получили штрафы по 20 тысяч рублей каждый.