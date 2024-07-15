Экс-мундепа Котеночкину приговорили к 7,5 годам колонии за фейки об армии РФ
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Столичный суд приговорил экс-муниципального депутата Красносельского района Москвы Елену Котеночкину к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейковой информации про ВС России, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Срок отбывания наказания Котеночкиой начинается с момента ее фактического задержания.
15 марта 2022 года мундеп Алексей Горинов заявил, что развлекательный досуг в Москве недопустим, поскольку «на территории соседнего суверенного государства идут боевые действия». А Котеночкина поддержала Горинова.
По данным ТАСС, прокуратура требовала назначить депутату наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.