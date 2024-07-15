Экс-мундепа Котеночкину приговорили к 7,5 годам колонии за фейки об армии РФ Общество сегодня в 12:55 Фото - © Медиасток.рф

Столичный суд приговорил экс-муниципального депутата Красносельского района Москвы Елену Котеночкину к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейковой информации про ВС России, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.