Экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина посадили в колонию на 9 лет

Ленинский районный суд Курска отправил экс-гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина на девять лет в колонию общего режима по делу о хищении денег при возведении защитных сооружений на границе с Украиной. Об этом рассказал корреспондент ТАСС .

Лукина признали виновным по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России («Присвоение или растрата»). Его отправили в колонию общего режима. Также выписали штраф 900 тыс. рублей. Деньги перечислят в доход федерального бюджета. Помимо этого, мужчине ограничили свободу на год.

Также у Лукина забрали государственную награду, которую тот получил указом президента России от 11 декабря 2023 года. Тогда мужчине выдали орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Бывшего замглавы Курской корпорации развития Игоря Грабина отправили в колонию общего режима на восемь лет по той же статье. Его оштрафовали на 700 тыс. рублей и ограничили свободу на год.

Экс-замглавы Курской корпорации развития Дмитрия Спиридонова отправили в колонию на семь лет. Его оштрафовали на 600 тыс. рублей и ограничили свободу на год.

Директора курской компании «КТК сервис» Андрея Воловикова отправили в колонию на восемь с половиной лет. Его оштрафовали на 800 тыс. рублей и ограничили свободу на год.

С экс-руководства в пользу Корпорации развития Курской области взыскали 152,8 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.