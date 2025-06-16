Экс-глава оператора радиоактивных отходов Игин получил 11 лет лишения свободы

сегодня в 15:18

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игорю Игину, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Фигуранта признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ УК РФ. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Суд назначил Игину 11 лет лишения свободы по совокупности совершенных преступлений. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также Игин должен будет выплатить многомиллионный штраф.

Мужчину арестовали в июле 2023 года. По данным следствия, фигурант получил взятки на общую сумму 132 млн рублей.

Ранее мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали до 4 августа. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.