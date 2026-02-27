Экс-глава «Локомотива» получил 10 лет за убийство и собрался на СВО

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов, приговоренный к 10 годам колонии строгого режима по делу об убийстве, хочет заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, сообщает «Коммерсант» .

Одинцовский суд признал Липатова виновным в подстрекательстве и пособничестве убийству, которое произошло в 2002 году. В ходе процесса фигурант заявил, что искренне раскаивается в содеянном.

По его словам, все эти годы его мучила совесть. После оглашения приговора Липатов отметил, что все понял, и поблагодарил судью.

Адвокаты осужденного заявили, что тот не собирается обжаловать приговор. По данным газеты, 63-летний Липатов собирается отправиться на службу в зону спецоперации. На службу он может попасть до 65 лет.

Если Липатов в ходе СВО получит госнаграду, то может быть освобожден от наказания.

