Экс-финдиректор «Пикета» заключила контракт с Минобороны через ФСИН

Виктория Антонова, экс-финансовый директор ГК «Пикет», через ФСИН подписала контракт на службу в зоне СВО, сообщает РИА Новости .

По данным источников, она войдет в состав формируемого женского батальона операторов беспилотников.

Ранее следствие установило, что группа во главе с гендиректором «Пикета» Андреем Есиповым поставила военным свыше 20 тысяч бракованных бронежилетов, присвоив бюджетные средства. Антонова, признавшая вину вместе с двумя другими фигурантами, теперь может сменить тюремную камеру на передовую.

Юридические эксперты называют ситуацию беспрецедентной — обычно обвиняемым по столь серьезным статьям (мошенничество и дача взятки в особо крупных размерах) не предоставляется возможность отправиться в зону боевых действий. В правоохранительных органах подчеркивают, что контракт не отменяет судебного разбирательства: следствие завершено, материалы готовятся к передаче в суд.