Экс-директора театра сатиры Мамедали Агаева доставили в московский суд

«Агаев доставлен в суд», — заявили в суде.

Сегодня столичный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Агаеву меры пресечения.

О задержании экс-директора театра сатиры Мамедали Агаева стало известно накануне. Его подозревают в мошенничестве. Предварительно, он и его соучастники придумали схему по хищению денег, предназначенных для бюджета Москвы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Банковские счета подозреваемого и его ближайших родственников арестованы.