Экс-директора театра сатиры Мамедали Агаева доставили в московский суд
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
Экс-директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева доставили в Таганский районный суд, сообщает РИА Новости.
«Агаев доставлен в суд», — заявили в суде.
Сегодня столичный суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Агаеву меры пресечения.
О задержании экс-директора театра сатиры Мамедали Агаева стало известно накануне. Его подозревают в мошенничестве. Предварительно, он и его соучастники придумали схему по хищению денег, предназначенных для бюджета Москвы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Банковские счета подозреваемого и его ближайших родственников арестованы.