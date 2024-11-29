Экс-депутата Красносельского района Москвы Горинова приговорили еще к 3 годам

Бывшего депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова приговорили к 3 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Это уже второй срок для экс-политика, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В середине 2022 года Горинова приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ.

Также в отношении Горинова возбудили еще одно уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Это произошло после того, как экс-депутат пообщался с другими заключенными, которые, по его словам, записывали все на аудио.

По версии следствия, экс-политик в разговоре одобрительно высказался об украинском батальоне «Азов»*. Адвокаты мужчины в суде уверяли, что Горинова специально провоцировали на это и даже поставили телевизор в палате тюремной больницы.

С учетом приговора по старому делу Горинов проведет в колонии еще 5 лет.

* Террористическая организация, запрещенная в России.