Экс-аналитик ЦРУ посчитал безумием готовность Польши задержать самолет Путина

сегодня в 08:41

Он отметил, что из-за ордеров МУС перелет российского лидера в Венгрию наиболее вероятен маршрутом через Болгарию. Но этот вопрос будет решать служба безопасности Путина.

«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши, — разумеется, при поддержке некоторых других европейских стран — задержать президента Путина. Они безумны», — сказал Джонсон в интервью ТАСС.

По словам аналитика, указанные страны не понимают, какими рисками могут обернуться подобные их действия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что угрозы главы польского МИД Радослава Сикорского по поводу самолета Владимира Путина свидетельствуют о готовности Варшавы к терактам.

Также недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Саммит в Будапеште отложили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.