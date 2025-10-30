Экс-аналитик из Узбекистана был завербован через игру для теракта в Москве

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков, обвиняемый в организации взрыва автомобиля с полковником ВС РФ на севере Москвы, был завербован преступной группой через мобильную игру Mobile Legends: Bang Bang.

Согласно судебным материалам, с которыми ознакомился ТАСС, организаторы группы целенаправленно искали в онлайн-играх людей, негативно относящихся к политике России и готовых за денежное вознаграждение совершать террористические акты.

После знакомства в игровом чате общение перешло в защищенный мессенджер WireMin. По версии следствия, Серебряков, разделявший радикальные взгляды и идеологию насилия, получил от координаторов обещание переезда на Украину и получения гражданства после совершения преступлений. Его задачей была подготовка взрыва автомобиля старшего следователя СК России и полковника ВС РФ.

В июле 2024 года на улице Синявинской в Москве Серебряков установил под автомобилем самодельное взрывное устройство, которое привел в действие его сообщник.

В результате теракта полковник получил тяжкие травмы с ампутацией обеих стоп, его супруга — травмы средней тяжести, а материальный ущерб превысил 5 млн рублей.