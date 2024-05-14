Экотропа появится в одном из лесничеств Дмитровского округа

Учащиеся школьного лесничества «Муравейник» под руководством наставников из Дмитровского лесничества принимают участие в создании экотропы в Орудьевском участковом лесничестве. Сотрудники Комлесхоза региона пришли на помощь юным лесничим, которым для выполнения проекта «На связи с природой», предложенного Движением Первых, необходимо было создать модель экологической тропы, сообщает пресс-служба эковедомства.

Для воплощения идеи в жизнь ребята вместе с руководителем — учителем биологии Павлом Алексашиным и наставником из лесничества — старшим участковым лесничим Иваном Борисовым выбрали лесной участок в квартале 24 Орудьевского участкового лесничества, где проходит лесная дорога. В конце апреля на этом месте провели субботник, в результате которого на 1,5 гектарах было убрано 3 куб. метров мусора.

В данный момент дружная команда школьного лесничества придумывает дизайн для информационного стенда, который установят в начале экологической тропы. Реализация намечена до конца этого учебного года. Также планируется дополнительно разместить предупреждающие знаки, лавочку-навигатор и навес от дождя.

Летом на этой территории будет организовано дополнительное патрулирование для поддержания порядка, здесь же будут проходить занятия по изучению местной флоры и фауны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.