Экоспециальности включили в ключевой перечень для России и Подмосковья

Правительство России утвердило перечень из 300 профессий и направлений подготовки, обеспечивающих технологическую независимость страны, в который вошли экологические специальности. В список включены базовые направления, востребованные в том числе в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В утвержденный перечень вошли специальности «Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользование», «Экологическая безопасность», «Геоэкология». Также в документ включены десятки смежных направлений — от подготовки специалистов по водным ресурсам до профессий, связанных с охраной животного и растительного мира.

«Прекрасно, что правительство страны уделило особое внимание экологическим специальностям. В перечень вошли наши основные специализации. В руководстве страны и в обществе давно утвердилась мысль о том, что профессиональный подход к экологическим вопросам — залог процветания и независимости государства», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее сообщалось о повышенном спросе на специалистов экологического профиля. Наиболее востребованы инженеры-экологи, специалисты по охране труда и промышленной экологии, проектировщики, радиологи и гидрологи. В Москве подготовку экологов ведут 16 вузов, а в Тимирязевской академии при поддержке ведомства работает базовая кафедра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.