Экономист раскрыл, почему мужчины в РФ тратят на одежду больше женщин

В среднем мужчины тратят больше средств на обновление гардероба, чем женщины. Причина в особенностях структуры покупок, а также того, насколько часто они совершаются, рассказали АБН24 эксперты.

По словам экономиста Михаила Беляева, мужчины ходят в магазины одежды и обуви реже девушек. Однако там они приобретают более качественные и дорогостоящие вещи.

Одежду для сильного пола часто делают в классическом стиле. При ее создании применяют качественные материалы. Крой делают кропотливо. Это приводит к удорожанию товара.

Также мужчины приобретают базовые и долговечные части гардероба. Они покупают костюмы, верхнюю одежду и обувь. Их не нужно обновлять слишком часто, как в случае с теми, что рассчитаны на определенный сезон.

Дизайнер Софья Платонова поделилась, что женщины покупают одежду более часто. Они стараются приобретать разнообразные вещи и регулярно обновлять образ. При этом, тратят на одежду при каждом посещении магазина меньше средств, в отличие от мужчин.

