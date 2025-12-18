Экономист Антинескул сообщила о сокращении корпоративных бюджетов в компаниях

Половина российских компаний в конце года отказалась от новогодних корпоративов из-за нехватки средств, сообщила экономист Екатерина Антинескул. Она отметила, что тенденция к сокращению корпоративных праздников отражает экономическую нестабильность, сообщает «ФедералПресс» .

В конце года около 49% российских работодателей заявили об отсутствии средств на проведение новогодних корпоративов. По словам экономиста Екатерины Антинескул, компании направляют свободные ресурсы на приоритетные проекты и другие нужды.

Эксперт пояснила, что массовый отказ от корпоративных мероприятий связан с общими экономическими и социальными изменениями. В 2022 году только 14 % компаний планировали проводить корпоративы, что объяснялось последствиями пандемии и неопределенностью. В 2023 году этот показатель вырос до 67%, однако каждый пятый сотрудник не собирался участвовать в празднике.

В 2024 году число компаний, планирующих корпоративы, снизилось до 58%, а в текущем году — до 35%, согласно исследованиям Superjob и консалтинговой компании get experts. Вместо масштабных мероприятий работодатели все чаще выбирают небольшие тимбилдинги, подарки и премии.

Антинескул отметила, что основными причинами отказа от корпоративов стали экономическая нестабильность и стремление к экономии. Она добавила, что в будущем корпоративные традиции будут адаптироваться к новым условиям, а бюджеты компаний продолжат сокращаться.

